«Зенит» стал бронзовым призером молодежной Единой лиги ВТБ

В матче за третье место молодежной Единой лиги ВТБ «Зенит-М» обыграл «Пари НН-Юниор» (77:65).

В составе победителей самыми результативными стали Александр Поротников (17 очков) и Семен Буринский (16). У нижегородцев 19 очков на свой счет записал Ярослав Аникин.

В полуфинале сине-бело-голубые сложили чемпионские полномочия в противостояниями со сверстниками из ЦСКА. За последние четыре года «Зенит-М» дважды выигрывал Молодежную Единую лигу.

В решающем матче «Финала четырех» — 2025 сойдутся московские команды — ЦСКА-Юниор и МБА-МАИ-Юниор.