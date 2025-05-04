Баскетбол
4 мая, 22:57

Илона Корстин назвала титул «МБА-МАИ-Юниор» заслуженным

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Максим Огарков и Илона Корстин.
Фото Единая лига ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала итоги «Финала четырех» молодежной Единой лиги между «МБА-МАИ-Юниор» и «ЦСКА-Юниор».

Подопечные Александра Афанасьева вырвали победу на последней секунде (77:75), решающий бросок на счету Максима Огаркова.

«Считаю, что победа МБА-МАИ была абсолютно заслуженной. Ребята Александра Афанасьева во второй половине были более собранными. Хотя в концовке было заметно, что обе команды сильно нервничали, не могли найти верного решения в атаке. Показалось, что будет овертайм, но на помощь хозяевам паркета пришел Максим Огарков. Мне кажется, что он — самый зрелый по сравнению с другими игроками молодежной Единой лиги и готов сделать следующий шаг в профессиональный баскетбол. Максим совершил рекордное количество блок-шотов для «Финалов Четырех» (8), был очень полезен на подборе, в защите, завершил решающую атаку. Настоящий лидер и теперь MVP «Финала четырех». В целом очень понравился уровень баскетбола. Было много эмоций, борьбы, нестандартных решений от лидеров. Все как во взрослом баскетболе», — отметила «СЭ» Илона Корстин.

Также гендиректор лиги высоко оценила уровень организации.

«Лига провела турнир на высоком уровне. Порадовало что было много зрителей. В этом году мы во второй раз продавали билеты на молодежку и продали в два раза больше. Было много желающих прийти на финальный матч, но уже не было мест. Считаю, что это хороший показатель интереса к нашему турниру», — подчеркнула Корстин.

В матче за третьем место «Зенит-М» обыграл «Пари НН-Юниор» (77:65).

Илона Корстин
