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Сегодня, 18:52

Источник: Единая лига ВТБ пригласила «Црвену Звезду» и «Партизан»

Иван Шитик
Корреспондент
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Единая лига ВТБ пригласила «Црвену Звезду» и «Партизан» присоединиться к турниру, утверждает сербское издание Mozzart Sport.

Оба белградских гранда получили приглашения от Единой лиги. Эти приглашения пока не были ни приняты, ни отвергнуты.

Ожидается, что оба клуба выиграют от участия в Единой лиге в финансовом отношении.

«Црвена Звезда» и «Партизан» не имеют постоянной лицензии на выступление в Евролиге. Каждый сезон разыгрывается одна путевка в Адриатической лиге.

БК Партизан
БК Црвена Звезда
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