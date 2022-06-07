Источник: Единая лига ВТБ пригласила «Црвену Звезду» и «Партизан»

Единая лига ВТБ пригласила «Црвену Звезду» и «Партизан» присоединиться к турниру, утверждает сербское издание Mozzart Sport.

Оба белградских гранда получили приглашения от Единой лиги. Эти приглашения пока не были ни приняты, ни отвергнуты.

Ожидается, что оба клуба выиграют от участия в Единой лиге в финансовом отношении.

«Црвена Звезда» и «Партизан» не имеют постоянной лицензии на выступление в Евролиге. Каждый сезон разыгрывается одна путевка в Адриатической лиге.