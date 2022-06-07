Форвард «Локомотива-Кубань» может перейти в «Фенербахче»

Форвард «Локомотива-Кубань» Джонатан Мотли планирует покинуть российский клуб. Он ведет активные переговоры с турецким «Фенербахче», сообщает инсайдер Лука Д'Алессандро.

Однако приоритетом для 27-летнего американского игрока является возвращение в НБА, где он ранее выступал за «Даллас» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Мотли принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 2,6 результативные передачи.

В плей-оф команда из Краснодара на стадии 1/2 финала уступила московскому ЦСКА.