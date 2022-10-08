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8 октября, 19:41

Паскуаль — о матче с «Пармой»: «Игра «Зенита» была неприемлемой, не хватало концентрации»

Паскуаль назвал игру «Зенита» неприемлемой в матче с «Пармой»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Пармой» (65:60) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, играть при таких полных трибунах было большим удовольствием. Во-вторых, наша игра была сегодня неприемлемой, в особенности в первые 20 минут. Нам не хватало достаточной концентрации, лучшей игры в защите и нападении. Мы играли без энергии, которая должна быть у нас. Именно поэтому соперник был намного лучше в первой половине, чем мы. После большого перерыва мы изменили рисунок игры, стали лучше в защите и нападении, несмотря на то, что сегодня у нас была не лучшая игра. В итоге мы переломили ход матча и забрали очень важную для нас победу после проигрыша от УНИКСа», — приводит слова Паскуаля сайт «Зенита».

«Зенит» одержал первую победу в сезоне-2022/23. Команда занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6938
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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