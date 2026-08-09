Форвард Малинин вернулся МБА

МБА объявил о возвращении в команду форварда Андрея Малинина спустя три года.

Баскетболист находился в системе МБА на протяжении пяти лет с сезона-2017/18, пройдя путь от ДЮБЛ до основы. В общей сложности он провел за команды московского клуба 195 матчей, набрав 1946 очков, сделав 831 подбор, 379 передач и 233 перехвата.

Последние три сезона Малинин играл за «Темп-СУМЗ», вместе с которым в 2025 году стал чемпионом Суперлиги.

В сезоне-2025/26 МБА занял седьмое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и выиграл Кубок страны.