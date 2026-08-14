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14 августа, 18:18

Единая Лига ВТБ поздравила «Спорт-Экспресс» с 35-летием

Сергей Ярошенко

Единая Лига ВТБ поздравила «Спорт-Экспресс» с 35-летним юбилеем.

«Сегодня спортивный портал «Спорт-Экспресс» отмечает свой юбилей! С момента запуска в далеком 1991 году «СЭ» подтвердил статус надежного источника актуальных новостей, быстрого и качественного контента о ярких спортивных событиях! Поздравляем нашего информационного партнера, желаем постоянного развития, покорения рубежей, роста аудитории и новых интересных форматов», — говорится в заявлении лиги.

14 августа 1991 года вышел первый номер «СЭ».

Юбилейная дата &laquo;Спорт-Экспресса&raquo;.Наша история

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