Единая Лига ВТБ поздравила «Спорт-Экспресс» с 35-летием

Единая Лига ВТБ поздравила «Спорт-Экспресс» с 35-летним юбилеем.

«Сегодня спортивный портал «Спорт-Экспресс» отмечает свой юбилей! С момента запуска в далеком 1991 году «СЭ» подтвердил статус надежного источника актуальных новостей, быстрого и качественного контента о ярких спортивных событиях! Поздравляем нашего информационного партнера, желаем постоянного развития, покорения рубежей, роста аудитории и новых интересных форматов», — говорится в заявлении лиги.

14 августа 1991 года вышел первый номер «СЭ».