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Центровой ЦСКА Фогтманн признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в марте

12:46
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Центровой ЦСКА Йоханнес Фогтманн признан самым ценным баскетболистом Единой лиги ВТБ в марте, сообщает официальный сайт турнира.

В минувшем месяце армейцы выиграли 4 матча из 4, а немец набирал в среднем 14,0 очка, 8,0 подбора и 2,8 передачи за матч при 61,3 процента точности бросков с игры.

В сезоне-2020/21 Фогтманн набирает в среднем 8,3 очка, 5,2 подбора и 1,5 передачи за матч.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/johannes-fogtmann-mvp-marta/

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