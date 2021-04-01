Центровой ЦСКА Фогтманн признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в марте

Центровой ЦСКА Йоханнес Фогтманн признан самым ценным баскетболистом Единой лиги ВТБ в марте, сообщает официальный сайт турнира.

В минувшем месяце армейцы выиграли 4 матча из 4, а немец набирал в среднем 14,0 очка, 8,0 подбора и 2,8 передачи за матч при 61,3 процента точности бросков с игры.

? Йоханнес Фогтманн — MVP марта!



? 14,0 очка при 61,3% с игры, 8,0 подбора, 2,8 передачи, 1,5 перехвата, 22,0 балла за эффективность в среднем за матч!



ЦСКА не проигрывал в марте и вернулся на 2-ю строчку, а @jumbo_jo7 стал самым эффективным игроком своей команды! pic.twitter.com/qxPk6CH0nT — VTB League (@VTBUL) April 1, 2021

В сезоне-2020/21 Фогтманн набирает в среднем 8,3 очка, 5,2 подбора и 1,5 передачи за матч.