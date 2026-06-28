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Россия уступила Венгрии в товарищеском матче

Руслан Минаев

Сборная России уступила сборной Венгрии в товарищеском матче со счетом 71:72. Встреча прошла в Секешфехерваре.

Самым результативным игроком встречи стал Павел Савков, набравший 21 очко. В составе Венгрии больше всех очков на счету Бенедека Варади — 14.

26 июня сборная России в Анкаре проиграла Турции со счетом 78:86.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Все товарищеские матчи, которые сборная России проводит после отстранения, не учитываются при подсчете рейтинга ФИБА.

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Баскетбол
Сборная России по баскетболу
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