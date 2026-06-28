Лукич о матче с Венгрией: «Жду, что несколько игроков докажут мне, что они не случайно в сборной»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич прокомментировал «СЭ» поражение от Турции (78:86) и поделился ожиданиями от предстоящего матча с Венгрией.

«Начну, наверное, с того, что наконец-то удалось договориться с дружескими федерациями — и в этот непростой период сыграть две товарищеские игры: с Турцией и Венгрией. Сборная Турции, на мой взгляд, даже по рейтингу ФИБА сейчас — топовая, одна из лучших команд Европы. Подопечные Атамана готовятся к отборочному раунду чемпионата мира, и я ожидал, что они выставят свой лучший состав. Так и вышло, не было только двух игроков из-за микротравм. У нас же был не самый оптимальный состав, но матч точно принес нам пользу. Многие ребята заслуживают высоких оценок.

Первая половина нам не удалась. Во второй мы наладили взаимодействие, стали действовать энергичнее. Я старался давать больше игрового времени тем, кто реально показывал уровень и отвечал сопернику — это отразилось и на счете на табло. Очень рад, что в концовке мы сократили разницу до шести очков, но за несколько оставшихся владений не смогли реализовать свои моменты.

Всем бросилось в глаза, как здорово проявили себя два молодых игрока — Глеб [Бухалов] и Кирилл [Григорий]. По самоотдаче и даже по результативности это были лучшие игроки нашей сборной (Григорий набрал 20 очков, Бухалов — 8). Где-то у них еще может что-то не получаться, но столько энергии, столько желания представлять Россию! Для меня, как для тренера, было очень приятно это видеть и чувствовать.

Я очень рад за них, за их отношение и поведение. Им, конечно, еще много нужно работать, корректировать ряд элементов, но фундамент есть. Надеюсь, он не испортится, а будет только укрепляться. В будущем эти ребята могут приносить огромную пользу сборной.

К сожалению, во второй игре они не сыграют. Посмотрим, как проявят себя остальные парни, как среагируют на мои замечания после первой встречи. Честно говоря, жду, что несколько игроков докажут мне, что они здесь не случайно.

Венгрия — очень хороший соперник, пусть и не звучит так внушительно, как Турция. Эта команда способна испортить жизнь кому угодно. Например, недавно они изрядно потрепали нервы французам, и те с трудом добились победы. Это нормально: в отборочных играх всякое бывает — даже команда Исландии выигрывала у Италии. Все вкладываются в баскетбол, и это приносит результат. Для нас это новая игра, и я, как уже сказал, жду реакции некоторых игроков после не самых удачных действий с Турцией», — резюмировал Лукич.

Матч Россия — Венгрия состоится в воскресенье, 28 июня.