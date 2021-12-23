Чемпион НБА Тимофей Мозгов подписал контракт с «Руной»
Российский баскетболист Тимофей Мозгов стал игроком клуба первого дивизиона Суперлиги «Руна», сообщается на странице московской команды во «ВКонтакте».
«Решение о переходе было принято не сразу — принял его после того, как взвесил все «за и против», пообщался с супругой и агентами. С командой пока не знаком, но с нетерпением жду встречи с ребятами! Приступаю к работе с завтрашнего дня. Свое физическое состояние на данный момент оценить сложно — все станет понятно в тренировочном процессе. Хочу поприветствовать наших болельщиков! Надеюсь, в скором времени познакомимся поближе. Жду вас на трибунах!» — прокомментировал свой переход 35-летний баскетболист.
Мозгов будет играть под 25-м номером. Срок контракта пока не сообщается.
Мозгов является чемпионом НБА сезона-2015/16 в составе «Кливленд Кавальерс», бронзовым призером Игр в Лондоне (2012), бронзовым призером чемпионата Европы (2011) и трехкратным серебряным призером чемпионата России (2008, 2009, 2010) в составе «Химок».
«Руна» с 23 очками располагается на 2-м месте, уступая лидирующему «Уралмашу» по дополнительным показателям.
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