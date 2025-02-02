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Сегодня, 11:30

Олаири Косу о драфте женской НБА-2025: «Надеюсь, что Бог мне поможет»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард БК УГМК и сборной России Анастасия Олаири Косу заявила, что выставит свою кандидатуру на драфт WNBA.

«В первую очередь, это моя мечта — попробовать свои силы в WNBA, поиграть за рубежом, — отметила «СЭ» Косу. — Конечно, я следила за своим драфт-классом, смотрела, кто примерно будет выставляться, но не могу загадывать, под каким номером меня выберут. Конечно, хочется быть выбранной как можно выше, но тут как судьба распорядится. Я желаю себе большой удачи и надеюсь, что Бог мне поможет».

Российская баскетболистка может быть выбрана на драфте впервые с 2018 года. Тогда две наши звездочки — Раиса Мусина и Мария Вадеева (теперь Клюндикова) — были выбраны под 11 и 21 номером соотвественно. Мария отыграла два сезона, а Раиса не смогла выступить из-за проблем с визой, связанных с ковидными ограничениями.

Анастасия Олаири Косу (справа). «Хочу осуществить свою мечту, надеюсь, Бог мне поможет». Косу выставит свою кандидатуру на драфт НБА
Баскетбол
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