Олаири Косу о драфте женской НБА-2025: «Надеюсь, что Бог мне поможет»

Форвард БК УГМК и сборной России Анастасия Олаири Косу заявила, что выставит свою кандидатуру на драфт WNBA.

«В первую очередь, это моя мечта — попробовать свои силы в WNBA, поиграть за рубежом, — отметила «СЭ» Косу. — Конечно, я следила за своим драфт-классом, смотрела, кто примерно будет выставляться, но не могу загадывать, под каким номером меня выберут. Конечно, хочется быть выбранной как можно выше, но тут как судьба распорядится. Я желаю себе большой удачи и надеюсь, что Бог мне поможет».

Российская баскетболистка может быть выбрана на драфте впервые с 2018 года. Тогда две наши звездочки — Раиса Мусина и Мария Вадеева (теперь Клюндикова) — были выбраны под 11 и 21 номером соотвественно. Мария отыграла два сезона, а Раиса не смогла выступить из-за проблем с визой, связанных с ковидными ограничениями.