«Хочу осуществить свою мечту, надеюсь, Бог мне поможет». Косу выставит свою кандидатуру на драфт НБА

Оцениваем шансы талантливого российского форварда быть выбранной в первом раунде WNBA.

В субботу, 1 февраля, Анастасия Олаири Косу взяла очередной трофей в составе БК УГМК, выиграв в решающем матче «Финала четырех» Fonbet Кубка России у курского «Динамо» (89:63). Косу набрала в финале 5 очков и 14 подборов (!), а после игры заявила «СЭ», что выставит свою кандидатуру на драфт-2025 женской НБА. «В первую очередь, это моя мечта — попробовать свои силы в WNBA, поиграть за рубежом, — отметила нашему издания Косу. — Конечно, я следила за своим драфт-классом, смотрела, кто примерно будет выставляться, но не могу загадывать, под каким номером меня выберут. Конечно, хочется быть выбранной как можно выше, но тут как судьба распорядится. Я желаю себе большой удачи и надеюсь, что Бог мне поможет».

Серьезная конкуренция

14 апреля состоится драфт (процедура выбора новых игроков) в женской НБА. Место церемонии пока что неизвестно, да и интерес к этому мероприятию пока что очень далек от подобного в мужской НБА. Тем не менее свои сюжетные линии бывают каждый год.

Например, в прошлом году стоимость билетов на матч открытия сезона команды «Индиана Фиверз», за которую выступает первый номер драфта 2024 года Кейтлин Кларк, составляла 271 доллар. Это было выше, чем стоимость билетов на домашние матчи открытия 29 из 30 команд НБА в сезоне. Сможет ли составить такую конкуренцию Кларк прогнозируемый первый номер драфта-2025 Пейдж Бакерс — вопрос, конечно, интересный.

Если с первым выбором все единогласны во мнении (19,6 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи за игру при 56,0% точности бросков с игры), то многие позиции дальше вызывают бурные споры.

Французский баскетбол будет надеяться, что Доминик Малонга поднимется на выборе выше пятого места. Ходячая, нет, бегущая дабл-дабл-машина (17 очков и 10 подборов в среднем в Еврокубке) обратила на себя взоры специалистов на домашней Олимпиаде в Париже, где только в финале проиграла американкам. Француженка с камерунскими корнями будет одной из самых молодых потенциальных игроков всего драфта (19 лет) и одной из самых высоких (196 сантиметров).

Анастасия Олаири Косу. Фото БК УГМК

Симпатии автора этих строк будут на стороне 23-летней Хайли ван Лит, покорившей сердце не только своей восхитительной улыбкой, но и отличной игрой на чемпионате мира U-17 по баскетболу 3х3 в 2018 году в Беларуси. Победы на различных турнирах по баскетболу на одно кольцо увенчались бронзой в этой дисциплине в Париже. Успехов в баскетболе 5х5 было меньше, но свое место в WNBA Хайли просто обязана получить.

Внимание российских же болельщиков будет приковано к Олаири Косу, 19-летней баскетболистке из Курска, выступающей за БК УГМК. К сожалению, по разным причинам с 2018 года в WNBA не было россиянок. Тогда две наши звездочки — Раиса Мусина и Мария Вадеева (теперь Клюндикова) — были выбраны на драфте и подарили нам кучу положительных эмоций. Мария отыграла два сезона, а Раиса не смогла выступить из-за проблем с визой, связанных с ковидными ограничениями.

Женский драфт состоит из трех раундов (кругов), в которых команды в определенном порядке выбирают себе игроков. В каждом раунде выбирают по 13 игроков (по количеству команд в Лиге). В этом году в первом раунде выберут на одного игрока меньше из-за штрафа «Лас-Вегас Эйсис». Первые 4 выбора уходят командам, которые не попали в плей-офф сезона WNBA. Номера с 5-го по 12-й достаются командам, которые вышли в плей-офф.

Выборы во втором и в третьем раундах распределяются между командами исключительно по результатам их выступлений в регулярном чемпионате и учету обменов этими выборами (пиками).

Первый раунд — мечта всех баскетболисток. Основное и принципиальное отличие — гарантированный контракт с командой. Игроки второго и третьего раундов не получают такого преимущества, но могут быть приглашены в тренировочный лагерь для более «предметного» знакомства с потенциальным работодателем.

Анастасия Олаири Косу. Фото БК УГМК

Интерес Юго-Запада и Западного побережья

Почему драфт 2025 года особенно важен для всех игроков, в том числе для Косу? Есть несколько важных моментов. После победы «Нью-Йорк Либерти» в 2024 году профсоюз игроков WNBA вышел из Коллективного соглашения с Лигой, действовавшего до 2028 года. Причина достаточно банальна и очевидна: распределение доходов. Переговоры должны начаться не позже 31 октября 2025 года, что означает проведение сезона-2025 по имеющимся правилам. Одно из правил позволяет игрокам выступать в течение года и в WNBA, и в европейских чемпионатах, что позволяет им зарабатывать значительные суммы. Как говорят знакомые с потенциальными переговорами специалисты, Лига готова увеличить нагрузку на игроков вследствие более равномерного распределения доходов.

Плюс к этому созданная Брианной Стюарт и Нафиссой Колльер лига Unrivaled наделала шуму в США и поставила вопрос на самое тонкое ребро: а зачем игрокам WNBA ехать через океан в межсезонье, если можно заработать сравнительно те же деньги через новую лигу и новые контракты?

Если говорить в отношении Олаири, то при благоприятном исходе событий она сможет уже 27 апреля приехать в тренировочный лагерь (дата начала тренировок для игроков вне команды), а 16 мая начать регулярный сезон в составе одной из команд.

Мы обратились к паре скаутов, занимающихся поисками талантливых игроков для клубов мужской НБА в Европе. По просьбе редакции они связались с представителями клубов WNBA Юго-Запада и Западного побережья (для знатоков географии США сразу понятно, о каких клубах идет речь). Полученная информация позволяет утверждать, что кандидатура Косу знакома и понятна, но говорить о потенциальном выборе пока что очень рано. Более понятно станет после окончания сезона в NCAA, откуда традиционно берут большую часть своих игроков клубы WNBA.

Перед «Финалом четырех» Кубка России мы поговорили с некоторыми из ведущих игроков Российской премьер-лиги — Евой Лисец, Кики Линскенс, Марией Крымовой, Анастасией Логуновой, Марией Клюндиковой — и все едины во мнении, что у Косу есть очень важные качества — умение работать и желание расти. К сожалению, многие баскетболистки ее возраста в Премьер-лиге считают себя уровнем Тиши Пеничейро или Тины Крайишник. Да и постарше тоже.

Из сторон, над которыми надо работать, все выделяют нестабильный бросок. В нынешнем all-around-баскетболе оружие существенное, любой игрок обязан его совершенствовать. С ростом 6'1» Косу одинаково хорошо себя чувствует и в проходах под кольцо, и в защите под кольцом. Как она сможет реализовывать эти качества в другой соревновательной среде — не будем загадывать. Самое главное, к чему надо быть готовой, — скорости, на которых играют в женской НБА. Тут или успеваешь, или нет.

Вне зависимости от результатов драфта Олаири — уже победитель. Игрока узнают во всем мире. Можно сказать, что Косу будет представлять собой российский женский баскетбол, пусть и в своем роде? Наверное, можно. Будем следить и критиковать? Еще как. Будем переживать? Уже давно.

— Действительно, Олаири выставляет свою кандидатуру на драфт WNBA 2025 года. Мы понимаем, что в этом году в Лигу приходят очень сильные игроки, но знаем, что Ола достойна выбора в первом раунде, — подчеркнул «СЭ» агент Иван Вадеев. — Мы общались с несколькими клубами Лиги, но все будет решено в день драфта.

Хотелось бы, чтобы в России после такого перерыва появился игрок в WNBA.Вне зависимости от исхода событий у Олаири сейчас действующий контракт, и она в очередной раз хочет стать чемпионом России.

Все российские баскетболистки, выбранные на драфте WNBA:

Мария Вадеева — 11-й номер 2018-го

Раиса Мусина — 21-й номер 2018-го

Марина Кузина — 40-й номер 2006-го

Елена Баранова — 11-й номер 2003-го (драфт расширения)

Оксана Рахматуллина — 41-й номер 2003-го

Светлана Абросимова — 7-й номер 2001-го

Илона Корстин — 29-й номер 2001-го

Елена Карпова — 44-й номер 2011-го

Элен Шакирова — 16-й номер 2000-го

Наталья Засульская — 12-й номер 1999-го

Мария Степанова — 8-й номер 1998-го

Елена Баранова — выбрана в 1997 году без номера