Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 19:10

«Ника» постелит новый паркет к следующему сезону Премьер-лиги

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Генсек РФБ Наталья Водопьянова и Руслан Семенюк.
Фото из личного архива

Клуб высшего женского баскетбольного дивизиона России из Сыктывкара планирует значительно обновить свою домашнюю арену.

«Да, действительно мы заменим паркет «Лузалес-Арены» на новый сезон, — заявил «СЭ» владелец команды «Ники» Руслан Семенюк. — Прежнее покрытие уже исчерпало все свои ресурсы, все-такие на арене проходят не только спортивные, но и концертные мероприятия. Игроки периодически обращали внимание на качество паркета, поэтому мы приняли такое решение. Надеюсь, что качество нового паркета оценят не только команды Премьер-Лиги, которые будут приезжать в Сыктывкар, но и дети, играющие в баскетбол в этом прекрасном зале».

Ранее в интервью «СЭ» капитан сыктывкарской команды, серебряный призёр Олимпиады в Токио Анастасия Логунова также обращала внимание на качество покрытия домашней арены команды.

Читайте также
Глава УФАС по Карелии Артур Пряхин покончил с собой
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Самые богатые клубы России «Спартак» и «Зенит» развязали войну кошельков
Роналду заявил, что он лучший футболист в истории
Норвежские спортсмены не стремятся выступить на Олимпиаде-2026
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
Необычное предложение Андрея Разина
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Олаири Косу о драфте женской НБА-2025: «Надеюсь, что Бог мне поможет»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости