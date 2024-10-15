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«Она потрясающая. Это все я». Баскетболист Тимма прилетел в Москву, чтобы спасти брак с Седоковой

Седокова помирилась с баскетболистом Тиммой
Егор Сергеев
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Янис Тимма и Анна Седокова.
Фото соцсети
Пара уже несколько раз расходилась.

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма, по всей видимости, не торопятся расставаться. Спортсмен прилетел из Америки ради спасения брака. А ведь еще недавно они публично выясняли отношения, дело чуть не дошло до официального развода.

В разрыв верили с трудом

Летом Седокова публиковала провокационные фото, давая всем понять, что у нее полно ухажеров и без мужского внимания она точно не останется.

«Надеюсь, ты не найдешь меня сегодня вечером», — такие записи оставлял Янис под постами жены в соцсетях. Сам Тимма сильно не отставал от партнерши и охотно демонстрировал свои тусовки в стриптиз-клубах.

В сентябре 2024-го Анна сделала заявление о разводе. Певица сообщила, что поставила точку в отношениях с баскетболистом. При этом подчеркнула, что «грязи не будет», поскольку они «взрослые люди и благодарны друг другу за путь, который прошли вместе». Пара уже не раз расходилась и сходилась, поэтому в их разрыв поверили с трудом.

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Незадолго до объявления о расставании Седокова летала в США, чтобы якобы подписать заявление о расторжении брака. 41-летняя певица также кардинально сменила имидж: отрезала волосы, покрасила их в рыжий цвет и сделала несколько пластических операций.

Позднее артистка признавалась, что официально они с Тиммой еще не развелись, но уже приняли это решение. По ее словам, оно зрело полтора-два года. Супруги пытались спасти отношения, но в какой-то момент Анна поняла: этот брак надо закончить, «он уже изжил себя».

Фото соцсети

Прилетел из Америки, чтобы спасти брак

Однако Янис оказался настойчивым и, кажется, смог наладить отношения с женой. На днях спортсмен опубликовал в личном блоге видео из Москвы. В кадре был букет цветов, а на фоне играла песня Седоковой.

«Она потрясающая. Это все я», — сообщил Тимма, намекая на то, что в их скандале виновен он сам.

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Поп-звезда, в свою очередь, также сделала публикацию в социальных сетях. Певица выложила фотографию, на которой она позировала с огромным букетом алых роз. Сначала фолловеры предположили, что у Анны после расставания с Янисом появились новые поклонники. Однако теперь, по их мнению, цветы актрисе слал ее муж из Америки.

Янис Тимма
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