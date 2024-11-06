«Он получил большой кайф, заряжался энергией от 20 тысяч болельщиков». Детали дебюта Егора Демина в NCAA

Российский разыгрывающий управляет игрой BYU Cougars, вся игра построена вокруг него.

Главный талант российского баскетбола Егор Демин ярко дебютировал в NCAA, набрав 18 очков (7/13 — с игры, 4/7 — трехочковые), 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата в матче с «Арканзасем». Команда Демина «Университет Бригама Янга» (BYU Cougars) одержала уверенную домашнюю победу (88:50), а Егор удостоился похвалы от местных экспертов. Напомним, что перед началом сезона все авторитетные издания США прогнозировали, что воспитанник «Реала» будет выбран в первом раунде НБА-2025. Однако разброс был достаточно сильный. Например, NBA Draft Room поставил Егора на седьмую строчку, а NBADraft net только на 16-ю.

Впрочем, сейчас эти цифры не имеют никакого значения. Демин показал свою состоятельность при очень высоком давлении — первый матч 18-летнего разыгрывающего посетили 20 тысяч человек. Главные моменты дебюта «СЭ» обсудил с отцом Егора, экс-игроком «Химок» и «Урал-Грейт» Владимиром Деминым.

Его роль — это то, о чем мы могли только мечтать

— Ваши впечатления от игры Егора с «Арканзасом»?

— Очень приятные. Мы долго ждали этого дебюта. Был сложный процесс в плане получения допуска к играм NCAA, который разрешился буквально две недели назад. К тому же новое место, новые партнеры и в принципе другой баскетбол. Понятно, что у него было достаточно времени, чтобы адаптироваться. Были предсезонные игры. Одна была закрытая, другая публичная. Тогда он отыграл не очень результативно, нащупывал свою игру... И самое главное, что хочется отметить про дебют в NCAA, — это доминирующее влияние, которое он оказывает на игру BYU Cougars. Максимальное время с мячом, контроль игры, контроль темпа, управление командой голосом. Это то, чего мы хотели и желали при выборе команды в NCAA. Скажу больше: это то, о чем мы могли только мечтать.

Разыгрывающий «Университета Бригама Янга» Егор Демин (№ 3) в матче против «Арканзаса». Фото Getty Images

— Как проходит процесс его адаптации в США?

— Вообще в BYU Cougars очень позитивная атмосфера. Егор постоянно отмечает доброжелательность местных жителей, их открытость, желание помочь, поддержать. Также он получает много внимания от медиаслужбы клуба, которая уделяет ему много внимания и максимально вовлекает во все процессы, помогает развивать социальные сети. То же самое касается и партнеров по команде, которые быстро прониклись к нему уважением. Это и школа «Реала», и, как я уже говорил, влияние на игру. Егор, грубо говоря, является распределителем мяча, «подкармливая» снайперов и «больших» идеальными передачами. Почти в каждом интервью они отмечают, что он очень командный игрок, и счастливы, что такой человек есть в их коллективе.

— Вы рассказывали, что при выборе университета большую роль сыграла фигура главного тренера Кевина Янга. Как сложились их отношения с Егором при личном знакомстве и совместной работе?

— Кевин понимает, как использовать сильные качества Егора, видит в нем ключевую роль в своей модели игры. Они на хорошем контакте, и, как отмечает Егор, Янг — это тренер взрослой команды. Это не про воспитание, не про какие-то вещи, связанные с юношеским баскетболом. Он никого не пытается мотивировать, заставить тренироваться. Все по взрослому, а главная концепция Кевина: чтобы каждый делал каждого лучше. Егору это близко.

— Вы благодарны «Реалу», где Егора постоянно наигрывали на первом номере?

— Большое счастье, что он прошел эту школу, оказался в нужное время в нужном месте. Это был фундамент, абсолютно топовый этап подготовки. У него были потрясающие тренеры, партнеры. Все совпало. Это была лучшая позиция для Егора и для команды, которой он приносил очень много пользы. Изначально с детства он играл разыгрывающего. Его не надо было ломать.

Что касается NCAA, то обычно там на позиции первого номера играют быстрые, атлетичные темнокожие парни. Это стандартная история для любой команды NCAA. Редко увидишь большого игрока на задней линии. И мы переживали, что может возникнуть ситуация, когда его задвинут на другую позицию. Но первая официальная игра показала, что никаких вопросов относительно его позиции не стоит. Он полностью управляет командой, вся игра выстроена вокруг него. Все пик-н-роллы, все комбинации сделаны таким образом, чтобы он со своим размером, своими возможностями создавал ситуацию для атаки. То есть модель тренера выстроена под конкретного игрока. Это очевидно.

Поэтому у Егора сейчас максимальный карт-бланш, максимальное количество времени. Правда, у BYU Cougars сейчас травмирован еще один игрок задней линии. Неплохой, быстрый парень. Без размера, но крепкий игрок.

Разыгрывающий «Университета Бригама Янга» Егор Демин (№ 3) против игрока «Арканзаса» в матче 5 ноября 2024 года. Фото Getty Images

Он очень самостоятельный парень

— А он успевает учиться? Как с этим обстоят дела?

— Честно, это сложный вопрос. Объясню почему. В «Реале» он два года учился на испанском, год на английском. Хотя когда он приехал в Мадрид, то совсем не знал испанский, а английский был на бытовом разговорном уровне. Но за три года я ни разу не слышал от него жалобу или претензию. Егор ни разу не сказал, что он не успевает, что-то не получается, есть проблемы в школе. В какой-то момент мы вообще не понимали, учится ли он. Стали чаще об этом спрашивать, но Егор всегда отвечал, что все отлично, успеваемость на высоте. Поэтому сложно ответить на ваш вопрос. Он очень самостоятельный парень, у которого все под контролем.

Единственное, он немного ворчал, что, когда приехал в Юту, его на 1,5 месяца отправили в подготовительную школу. Говорил, что не планировал этого, но ладно, разберемся. Сейчас уже все хорошо, никаких проблем.

— Здорово, что теперь появился повод проснуться ночью, чтобы понаблюдать за игрой вашего сына.

— Я уже завел себе будильники на месяц вперед (смеется). Круто, что ребята из «Взял мяч» организовывают трансляции, большая благодарность за это. Еще скажу, что соперник [в дебютной игре] был откровенно не самый сильный, но самое важное, что Егор здорово показал себя. Все-таки был колоссальный ажиотаж, и мы боялись, что давление будет слишком сильным. Все-таки на трибунах 20 тысяч человек, много внимания медиа. Раньше подобного опыта не было. Это не профессиональный игрок, который ранее уже провел много матчей при аншлагах.

А он, наоборот, говорит, что получил большой кайф. Зарядился энергией от трибун и очень счастлив. Это круто.

— Чем вы это объясняете?

— В первую очередь — это школа «Реала». Большие традиции, много сложных игр и финалов, где он был на первых ролях, где от него зависел результат. Это большой бонус, который у него есть. Как говорится, с почином, но все самые сложные игры ждут его впереди.