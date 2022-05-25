НБА выступила с заявлением о стрельбе в начальной школе в Техасе

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) выступила с заявлением о стрельбе в начальной школе в Увальде (штат Техас, США).

Вчера губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил о гибели 14 учеников начальной школы и учителя при стрельбе. По последней информации, среди жертв — 18 детей и трое взрослых.

«Семья НБА опустошена ужасной стрельбой, которая произошла сегодня в Увальде, штат Техас. Мы выражаем наши и искренние соболезнования семьям и друзьям жертв, а также всему сообществу Увальды», — говорится в заявлении НБА.

После трагедии президент США Джо Байден распорядился приспустить в стране флаги до 28 мая.