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24 апреля, 06:57

Защитник «Бостона» Уайт получил награду НБА за спортивное поведение

Павел Лопатко

НБА отметила защитника «Бостона» Деррика Уайта наградой за спортивное поведение по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2025/26, сообщает ESPN.

31-летний американец получил 20 процентов голосов за первое место от 386 игроков, принявших участие в голосовании. Ти Джей Макконнелл из «Индианы» (22 процента голосов за первое место) занял второе место, Харрисон Барнс из «Сан-Антонио» — третье, а Эл Хорфорд из «Голден Стэйт» — четвертое. Оба набрали по 19 процентов голосов за первое место.

Уайт получит трофей Джо Думарса, названный в честь члена Зала славы баскетбола, двукратного чемпиона и первого обладателя награды за спортивное поведение после сезона-1995/96. Думарс сейчас руководит баскетбольными операциями в «Нью-Орлеане».

Каждая из 30 команд НБА выдвинула по одному игроку на награду за спортивное поведение, и этот список был сокращен до шести финалистов — по одному из каждого дивизиона.

Уайт играет за «Бостон» с 2022 года. В сезоне-2025/26 в 77 матчах регулярного чемпионата он набирал в среднем 16,5 очка, выполнял 4,4 подбора и 5,4 передачи.

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