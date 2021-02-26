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Сын Леброна Джеймса перенес операцию

06:30
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Бронни Джеймс, сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, перенес операцию по восстановлению мениск, сообщает ESPN 26 февраля.

Бронни получил разрыв на тренировке в начале февраля. Юный баскетболист проводит второй год в школе Сьерра-Каньон. На данный момент у школьников из-за коронавируса не проводятся матчи, но сезон планируется начать весной.

В дебютном сезоне Джеймс-младший набирал в среднем 4,1 очка за 15 минут на площадке.

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