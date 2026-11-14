Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА
Сан-Антонио — Голден Стэйт: счет и результаты матчей НБА 14 ноября 2026

«Сан-Антонио» разгромил «Голден Стэйт» с разницей в 38 очков и одержал 11-ю победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Сан-Антонио» дома одержал разгромную победу над «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата и Кубка НБА — 123:85.

Самым результативным игроком встречи стал игрок хозяев Стефон Касл, который набрал 32 очка. Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 12 очков и 12 подборов.

«Сан-Антонио» одержал 11-ю победу подряд. «Голден Стэйт» уступил во втором матче кряду.

Кубок НБА

Западная конференция. Группа C

«Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» — 123:85 (38:14, 25:19, 34:27, 26:25)

«Сан-Антонио»: Касл (32 очка), Джонсон (18), Вембаньяма (12+12 подборов)

«Голден Стэйт»: Крайер (20), Бэсси (11), Мелтон (8)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Антонио Спёрс
Читайте также
Заменим Норвегию? Сыграем «американским» составом? Пройдем группу на «технарях»? Что известно об участии России на МЧМ по хоккею
Дубль Сергеева, Колодин и Сметанин на поле. «Динамо» обыграло медиафутбольный клуб ФК 10
Мирра Андреева впервые в карьере выиграла Итоговый турнир WTA
Популярное видео
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
Испания — Англия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Испания — Англия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Франция — Турция: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Франция — Турция: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Италия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Италия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Чехия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Чехия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Шинник»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Шинник»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Велес»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Велес»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Португалия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Португалия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Хьюстон» победил «Юту» в Кубке НБА, у Шенгюна дабл-дабл с 43 очками

Вагнер стал пятым игроком в истории «Орландо» с четырьмя матчами подряд с 30 очками
Новости
RSS RSS
Все новости