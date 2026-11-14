«Сан-Антонио» разгромил «Голден Стэйт» с разницей в 38 очков и одержал 11-ю победу подряд
«Сан-Антонио» дома одержал разгромную победу над «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата и Кубка НБА — 123:85.
Самым результативным игроком встречи стал игрок хозяев Стефон Касл, который набрал 32 очка. Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 12 очков и 12 подборов.
«Сан-Антонио» одержал 11-ю победу подряд. «Голден Стэйт» уступил во втором матче кряду.
Кубок НБА
Западная конференция. Группа C
«Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» — 123:85 (38:14, 25:19, 34:27, 26:25)
«Сан-Антонио»: Касл (32 очка), Джонсон (18), Вембаньяма (12+12 подборов)
«Голден Стэйт»: Крайер (20), Бэсси (11), Мелтон (8)
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