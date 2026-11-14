«Хьюстон» победил «Юту» в Кубке НБА, у Шенгюна дабл-дабл с 43 очками
«Хьюстон» на домашнем паркете обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата и Кубка НБА — 125:118.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн, который набрал 43 очка и сделал 12 подборов
Кубок НБА
Западная конференция. Группа A
«Хьюстон» — «Юта» — 125:118 (27:27, 36:26, 29:36, 33:29)
«Хьюстон»: Шенгюн (43+12 подборов), Дюрант (21), Ванвлит (17)
«Юта»: Питерсон (28), Джордж (27), Бэйли (21)
14 ноября. Хьюстон. «Toyota Center».
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