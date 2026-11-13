«Филадельфия» победила «Торонто»

«Филадельфия» выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:112. Игра прошла на «Ксфинити Мобил Арене» в Филадельфии.

Атакующий защитник «Рэпторз» Ар Джей Барретт оформил дабл-дабл — 31 очко и 14 подборов.

«Филадельфия» с результатом 10-3 занимает 2-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 8-й строчке — 5-7.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Торонто» — 123:112 (24:33, 36:27, 36:27, 27:25)

Ф: Макси (27), Эмбиид (20), Браун (18), Саймонс (17), Эджкомб (15).

Т: Барретт (31 + 14 подборов), Куикли (26), Мюррэй-Бойлс (14).