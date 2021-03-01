«Финикс» на выезде обыграл «Миннесоту»
07:23
«Финикс» 1 марта в матче регулярного сезона НБА на выезде обыграл «Миннесоту» (118:98).
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, в активе которого 43 очка.
После этой победы «Финикс» остался на четвертом месте в Западной конференции, «Миннесота» же занимает последнее место.
НБА. Регулярный сезон
«Миннесота» — «Финикс» — 99:118 (26:30, 22:23, 28:33, 23:32)
1 марта.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю