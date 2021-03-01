«Финикс» на выезде обыграл «Миннесоту»

«Финикс» 1 марта в матче регулярного сезона НБА на выезде обыграл «Миннесоту» (118:98).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, в активе которого 43 очка.

После этой победы «Финикс» остался на четвертом месте в Западной конференции, «Миннесота» же занимает последнее место.

НБА. Регулярный сезон

«Миннесота» — «Финикс» — 99:118 (26:30, 22:23, 28:33, 23:32)

1 марта.