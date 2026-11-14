«Орландо» победил «Милуоки» в Кубке НБА, Вагнер оформил трипл-дабл

«Орландо» выиграл у «Милуоки» в матче Кубка НБА — 107:99. Форвард «Мэджик» Франц Вагнер оформил трипл-дабл — 35 очков, 10 подборов и 12 результативных передач.

В другой встрече «Индиана» выиграла у «Нью-Йорка» — 106:104.

Кубок НБА

Восточная конференция

Группа А

«Орландо» — «Милуоки» — 107:99 (23:15, 29:22, 32:35, 23:27)

О: Ф. Вагнер (35 + 10 подборов + 12 передач), Бэйн (21), Картер (12), да Силва (12), Битадзе (12).

М: Хакес (22), Хирро (18), Кузма (14), Тернер (14 + 11 подборов).

Группа В

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 106:104 (26:27, 32:22, 27:35, 21:20)

И: Сиакам (19), Несмит (18), Убре (16), Нембхард (12), Зубац (12 + 14 подборов).

Н: Брансон (33 + 11 передач), Таунс (23 + 15 подборов), Бриджес (18), Ануноби (11).