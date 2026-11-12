«Хьюстон» прервал победную серию «Голден Стэйт»
«Хьюстон» победил «Голден Стэйт» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 115:108.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Голден Стэйт» Яксель Лендеборг — у него 25 очков и 10 подборов.
У «Голден Стэйт» прервалась серия из 8 побед подряд. «Хьюстон» выиграл 2-й матч подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 115:108 (35:20, 21:31, 29:28, 30:29)
Х: Дюрант (20 очков), Томпсон (19), Шенгюн (19 + 13 подборов)
Г: Лендеборг (25 + 10 подборов), Подземски (22), Крайер (13)
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