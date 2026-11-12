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Хьюстон — Голден Стэйт: счет и результат матча НБА 12 ноября 2026

«Хьюстон» прервал победную серию «Голден Стэйт»

Павел Лопатко

«Хьюстон» победил «Голден Стэйт» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 115:108.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Голден Стэйт» Яксель Лендеборг — у него 25 очков и 10 подборов.

У «Голден Стэйт» прервалась серия из 8 побед подряд. «Хьюстон» выиграл 2-й матч подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 115:108 (35:20, 21:31, 29:28, 30:29)

Х: Дюрант (20 очков), Томпсон (19), Шенгюн (19 + 13 подборов)
Г: Лендеборг (25 + 10 подборов), Подземски (22), Крайер (13)

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