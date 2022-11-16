Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 21:37

Дюрант — об Ирвинге: «Не собираюсь рассказывать взрослому мужчине, что он должен делать со своей собственной жизнью»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант объяснил, почему не стал вмешиваться в скандальные ситуации с участием партнера по команде Кайри Ирвинга.

«Я не собираюсь рассказывать взрослому мужчине, что он должен делать со своей собственной жизнью. Мы можем обменяться мнениями о том, как мы относимся к этой теме, но всем остальным не нужно знать или слышать о наших разговорах, потому что мы взрослые мужчины. Я так не делаю.

Мне не нужно рассказывать всем о своих отношениях с товарищами по команде. Я не прихожу к журналистам и не говорю: «Эй, напишите эту историю обо мне». Я никогда так не делаю», — цитирует Дюранта Bleacher Report..

В прошлом сезоне Ирвинг пропустил большую часть домашних матчей «Нетс» из-за отказа от вакцинации.

Недавно он был временно отстранен за публикацию ссылки на антисемитский фильм в соцсетях.

БК Бруклин Нетс
Кевин Дюрант
0
Читайте также
Российский оператор поразил Байдена и Макрона физической формой на саммите G20
Главное — не уронить жену. Самый удивительный чемпионат мира
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игроки и тренерский штаб «Бруклина» недовольны Беном Симмонсом
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости