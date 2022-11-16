Дюрант — об Ирвинге: «Не собираюсь рассказывать взрослому мужчине, что он должен делать со своей собственной жизнью»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант объяснил, почему не стал вмешиваться в скандальные ситуации с участием партнера по команде Кайри Ирвинга.

«Я не собираюсь рассказывать взрослому мужчине, что он должен делать со своей собственной жизнью. Мы можем обменяться мнениями о том, как мы относимся к этой теме, но всем остальным не нужно знать или слышать о наших разговорах, потому что мы взрослые мужчины. Я так не делаю.

Мне не нужно рассказывать всем о своих отношениях с товарищами по команде. Я не прихожу к журналистам и не говорю: «Эй, напишите эту историю обо мне». Я никогда так не делаю», — цитирует Дюранта Bleacher Report..

В прошлом сезоне Ирвинг пропустил большую часть домашних матчей «Нетс» из-за отказа от вакцинации.

Недавно он был временно отстранен за публикацию ссылки на антисемитский фильм в соцсетях.