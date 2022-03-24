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Сегодня, 04:02

Дюрант считает Джа Моранта будущим членом Зала славы НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант считает, что разыгрывающий защитник «Мемфиса» Джа Морант станет в будущем членом Зала славы НБА.

«Когда в команде есть будущий член Зала славы НБА, это делает всех лучше. Величайших игроков в истории отличает то, что в любой момент они могут превратиться в кого угодно. И я думаю, что Джа на пути к тому, чтобы стать таким игроком», — цитирует ESPN Дюранта.

В этом сезоне 22-летний Морант сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 27,6 очка.

БК Бруклин Нетс
БК Мемфис Гриззлиз
Кевин Дюрант
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