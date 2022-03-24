«Нью-Йорк» переиграл «Шарлотт», несмотря на 32 очка Болла

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«Нью-Йорк» обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:106. «Никс» прервали пятиматчевую победную серию «Хорнетс».

В других встречах «Детройт» выиграл у «Атланты» (122:101), «Индиана» проиграла «Сакраменто» (109:110).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 106:121 (24:40, 32:29, 31:30, 19:22)

Ш: Болл (32), Розир (18), Бриджес (15).

Н: Барретт (30), Топпин (18 + 11 подборов), Беркс (17).

«Детройт» — «Атланта» — 122:101 (26:31, 33:20, 34:27, 29:23)

Д: Каннингем (17), Олиник (16), Хэйс (13), Бэгли (13).

А: Янг (21), Хантер (15), Богданович (13).

«Индиана» — «Сакраменто» — 109:110 (34:37, 27:29, 28:19, 20:25)

И: Хилд (25), Битадзе (20), Халибертон (13 + 15 передач), Тэйлор (13).

С: Митчелл (25), Мету (22), Джонс (12), Лайлс (11), Барнс (11), Дивинченцо (11).