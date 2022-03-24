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Сегодня, 03:26

Трэй Янг повторил достижение Леброна и Джордана

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник «Атланты» Трэй Янг в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорка» (117:111) набрал 45 очков. Он реализовал 7 трехочковых и сделал 8 передач.

Как сообщает ESPN, 23-летний американец стал шестым игроком в истории лини, который сыграл 25 матчей с более 40 набранными очками до того, как ему исполнилось 24 года.

Таким образом, Янг повторил достижение Рика Бэрри, Уилта Чемберлена, Боба Макаду, Майкла Джордана и Леброна Джеймса.

БК Атланта Хокс
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