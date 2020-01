Защитник «Далласа» Лука Дончич и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо лидируют в голосовании болельщиков на Матч всех звезд-2020. Для игрока «Маверикс» это второй сезон в лиге. Также отметку в миллион голосов преодолел форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

Матч звезд состоится в Чикаго 16 февраля. Стартовые пятерки команд определяются голосованием среди болельщиков, игроков НБА и журналистов. Оно завершится 20 января.

In the first NBA All-Star ballot fan returns, LA Clippers forwards Kawhi Leonard and Paul George have come in 3rd and 4th in voting, respectively, behind Lakers' LeBron James and Anthony Davis.



Mavs' guard Luka Doncic leads all vote getters. pic.twitter.com/jLdP2zXktm