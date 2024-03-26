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Сегодня, 09:21

Сабонис оформил 54-й дабл-дабл подряд — это лучший результат в НБА с 1977 года

Руслан Минаев
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Домантас Сабонис.
Фото USA Today Sports

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис набрал 11 очков, а также сделал 13 подборов и 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии» (108:96).

Литовец оформил 54-й дабл-дабл подряд. Серия стала самой продолжительной с момента слияния НБА и АBA в сезоне-1976/77. Ранее лучшим результатом были 53 дабл-дабла подряд от Кевина Лава.

Обладателем абсолютного рекорда является центровой Уилт Чемберлен — 227 дабл-даблов подряд.

Также Сабонис стал пятым игроком в истории НБА, сделавшим 25 трипл-даблов за сезон.

НБА
БК Сакраменто Кингз
Домантас Сабонис
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