Леброн Джеймс на следующей неделе вернется в состав «Лейкерс»
03:40
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс планирует вернуться на паркет в матчах НБА на следующей неделе, сообщил в Twitter инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. 36-летний американец проходит курс восстановления после травмы правого голеностопа.
Напомним, 2 мая Джеймс из-за травмы не смог доиграть матч с «Торонто» (114:121) и покинул площадку за шесть минут и 40 секунд до конца игры.
В сезоне-2020/21 Джеймс набирает в среднем 25,4 очка, 7,9 подбора и 7,9 передачи за матч.
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