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Сегодня, 03:44

«Даллас» договорился о трехлетнем контракте с форвардом Маршаллом

Павел Лопатко

Форвард «Далласа» Наджи Маршалл подписал трехлетнее продление контракта на 52,2 миллиона долларов, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

По данным источников, контракт полностью гарантирован и рассчитан до сезона-2029/30. «Маверикс» объявили о продлении 2 августа, но не раскрыли условия.

28-летний американец в сезоне-2025/26 установил личные рекорды в карьере по очкам в среднем за игру (15,2), передачам (3,3), проценту попаданий с игры (51) и перехватам (1,1). У него было 6 матчей с 30+ очками, тогда как до прошлого сезона таких игр было всего 2.

Форвард набирал в среднем более 14 очков с 51 процентом реализации бросков с игры за 2 сезона в «Маверикс» после того, как за 4 года в «Нью-Орлеане» его средняя результативность была менее 8 очков.

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