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3 августа, 19:03

Ищенко проведет еще минимум один сезон в «Локомотиве-Кубань»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Защитник Всеволод Ищенко останется в «Локомотиве-Кубань» в сезоне-2026/27, несмотря на то, что россиянин был выбран на драфте НБА под 56-м номером.

Его выбрал «Чикаго», после чего сразу обменял в «Лейкерс», откуда россиянина обменяли в «Даллас».

Ищенко провел 5 матчей за «Даллас» в Летней лиге НБА, в которых набирал в среднем 9,6 очка, 4,4 подбора и 3 передачи за 27,5 минуты на паркете, но не смог пробиться в ростер команды на двухсторонний контракт.

Всеволод Ищенко.«Готов ли пожертвовать зарплатой, чтобы остаться в НБА? Конечно, готов». Большой разговор с Ищенко

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БК Даллас Маверикс
БК Локомотив-Кубань
Всеволод Ищенко
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