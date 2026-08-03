Ищенко проведет еще минимум один сезон в «Локомотиве-Кубань»

Защитник Всеволод Ищенко останется в «Локомотиве-Кубань» в сезоне-2026/27, несмотря на то, что россиянин был выбран на драфте НБА под 56-м номером.

Его выбрал «Чикаго», после чего сразу обменял в «Лейкерс», откуда россиянина обменяли в «Даллас».

Ищенко провел 5 матчей за «Даллас» в Летней лиге НБА, в которых набирал в среднем 9,6 очка, 4,4 подбора и 3 передачи за 27,5 минуты на паркете, но не смог пробиться в ростер команды на двухсторонний контракт.