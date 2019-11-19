«Бостон» (11-2) в выездном матче регулярного чемпионата НБА победил «Финикс» (7-5) — 99:85. Дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов в составе «кельтов» оформил Джейсон Тэйтум.

В параллельной встрече «Миннесота» (8-6) также на выезде обыграла «Юту» (8-5) — 112:110. В составе гостей дабл-даблами отметились Карл-Энтони Таунс (29 очков и 13 подборов) и Джефф Тиг (21 балл и 11 передач).

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«Финикс» — «Бостон» — 85:99 (22:26, 20:31, 23:23, 20:19)

19 ноября.

«Юта» — «Миннесота» — 102:112 (32:36, 24:23, 22:17, 24:36)

19 ноября.

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