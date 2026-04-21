Алексей Швед объяснил успешный сезон Егора Дёмина в НБА

Защитник УНИКСа, бронзовый призер Олимпиады Алексей Швед в интервью «СЭ» отметил, что Егору Дёмину очень повезло попасть в «Бруклин».

— Давай поговорим о Егоре Дёмине. Как тебе его первый сезон в НБА?

— Мы с ним общаемся, переписываемся. Всегда рад поделиться с ним советом, рассказать о своем опыте. Жаль, что он получил травму и пропустил заключительные матчи регулярки, но в целом его первый сезон вышел очень качественным. Могу только похвалить Егора за проделанную работу. Он сильно прибавил, попал на Матч восходящих звезд. Высокий первый номер с броском, с дриблингом, передачей. Хотелось, чтобы у него все получилось за океаном.

Есть и элемент везения. Он попал в не самую сильную, молодую команду. Ему дают много игрового времени, он буквально может делать все, что захочет. Это самый лучший вариант начать карьеру в НБА. Особенно для первого номера.

— Он способен стать франчайз-игроком?

— Как бы это банально ни звучало, но все зависит от него. Успех в баскетболе на 50% — это психология. Насколько ты в себе уверен, готов ли брать игру на себя в критические моменты, готов ли вести партнеров за собой. Если Егор продолжит так же трудолюбиво заниматься и еще больше поверит в себя, то все возможно.

По итогам первого сезона в НБА Дёмин набирал 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру, приняв участие в 52 матчах своей команды. 10 марта «Бруклин» объявил, что сезон для 20-летнего россиянина закончен из-за из-за обострения плантарного фасциита левой стопы.