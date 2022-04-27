«Реал» выиграл серию у «Маккаби»

«Реал» обыграл «Маккаби» в третьем матче 1/4 финала Евролиги — 87:76. Мадридская команда выиграла серию — 3-0.

В другой встрече «Эфес переиграл «Милан и вышел вперед в серии — 2-1.

Евролига

1/4 финала

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Реал» (Испания) — 76:87 (22:25, 19:26, 20:22, 15:14)

М: Уилбекин (22), Наннэлли (17), Жижич (10).

Р: Серхио Юль (18), Ябуселе (16), Пуарье (14).

Счет в серии: 0-3

«Эфес» (Турция) — «Милан» (Италия) — 77:65 (25:17, 17:18, 17:21, 18:9)

Э: Мицич (20), Пляйсс (17), Ларкин (16).

М: Холл (16), Грант (11), Родригес (9), Шилдс (9).

Счет в серии: 2-1