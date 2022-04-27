«Реал» выиграл серию у «Маккаби»
«Реал» обыграл «Маккаби» в третьем матче 1/4 финала Евролиги — 87:76. Мадридская команда выиграла серию — 3-0.
В другой встрече «Эфес переиграл «Милан и вышел вперед в серии — 2-1.
Евролига
1/4 финала
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Реал» (Испания) — 76:87 (22:25, 19:26, 20:22, 15:14)
М: Уилбекин (22), Наннэлли (17), Жижич (10).
Р: Серхио Юль (18), Ябуселе (16), Пуарье (14).
Счет в серии: 0-3
«Эфес» (Турция) — «Милан» (Италия) — 77:65 (25:17, 17:18, 17:21, 18:9)
Э: Мицич (20), Пляйсс (17), Ларкин (16).
М: Холл (16), Грант (11), Родригес (9), Шилдс (9).
Счет в серии: 2-1
Новости