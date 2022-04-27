«Барселона» вышла вперед в серии 1/4 финала Евролиги против «Баварии»
«Барселона» вышла вперед в серии 1/4 финала Евролиги против «Баварии»
«Барселона» обыграла «Баварию» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги — 75:66.
Самым результативным игроком встречи стал форвард каталонцев Никола Миротич, набравший 25 очков.
«Барселона» вышла вперед в серии — 2-1. Четвертый матч между «Баварией» и «Барселоной» пройдет 29 апреля, начало — в 21.45. В случае победы каталонцы выйдут в финал четырех.
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Евролига. Мужчины
1/4 финала
«Бавария» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 66:75 (17:26, 14:23, 18:10, 17:16)
Бав: Лучич (17), Рубит (14), Ярамаз (13)
Бар: Миротич (25), Смитс (15), Лапровиттола (9)
Счет в серии: 1-2
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