«Барселона» вышла вперед в серии 1/4 финала Евролиги против «Баварии»

«Барселона» обыграла «Баварию» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги — 75:66.

Самым результативным игроком встречи стал форвард каталонцев Никола Миротич, набравший 25 очков.

«Барселона» вышла вперед в серии — 2-1. Четвертый матч между «Баварией» и «Барселоной» пройдет 29 апреля, начало — в 21.45. В случае победы каталонцы выйдут в финал четырех.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

1/4 финала

«Бавария» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 66:75 (17:26, 14:23, 18:10, 17:16)

Бав: Лучич (17), Рубит (14), Ярамаз (13)

Бар: Миротич (25), Смитс (15), Лапровиттола (9)

Счет в серии: 1-2