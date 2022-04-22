«Реал» выиграл второй матч серии против «Маккаби» в Евролиге

«Реал» одержал вторую победу подряд в серии 1/4 финала против «Маккаби». Испанский клуб выиграл на своей площадке со счетом 95:66.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу команды из Мадрида.

Следующий матч, который может стать заключительным в серии, пройдет в Израиле 26 апреля.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

1/4 финала

«Реал» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 95:66 (35:26, 21:11, 18:11, 21:18)

22 апреля.

Счет в серии: 2-0.