Хавьер Паскуаль пропустил матч «Зенита» с «Пармой» из-за проблем со спиной
22:02
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль не руководил командой в матче Единой лиги ВТБ против «Пармы», сообщает Twitter клуба.
48-летний специалист испытывает проблемы со спиной. 12 апреля во время матча с «Панатинаикосом» (112:83) Паскуаль чувствовал себя не лучшим образом из-за острых болей в спине.
Медперсонал «Зенита» принял решение, что Хавьеру следует воздержаться от перелета в Пермь. Паскуаль остался в Санкт-Петербурге для дополнительного обследования и лечения.
В матче с «Пармой» «Зенитом» руководил ассистент главного тренера Иниго Зорсано.
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