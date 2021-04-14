Хавьер Паскуаль пропустил матч «Зенита» с «Пармой» из-за проблем со спиной

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль не руководил командой в матче Единой лиги ВТБ против «Пармы», сообщает Twitter клуба.

48-летний специалист испытывает проблемы со спиной. 12 апреля во время матча с «Панатинаикосом» (112:83) Паскуаль чувствовал себя не лучшим образом из-за острых болей в спине.

Медперсонал «Зенита» принял решение, что Хавьеру следует воздержаться от перелета в Пермь. Паскуаль остался в Санкт-Петербурге для дополнительного обследования и лечения.

В матче с «Пармой» «Зенитом» руководил ассистент главного тренера Иниго Зорсано.