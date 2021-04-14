ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА победил «Панатинаикос» (93:86).

В составе победителей самым результативным стал Габриэль Лундберг, набравший 19 очков. У гостей 15 очков набрал Яннис Папапетру.

ЦСКА занял второе место в регулярном чемпионате. «Панатинаикос» стал 16-м и не пробился в плей-офф.

В 1/4 финала плей-офф ЦСКА сыграет с «Фенербахче». Серия стартует 21 апреля.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Панатинаикос» (Греция) — 93:86 (27:19, 22:20, 25:22, 19:25)

14 апреля. Москва. «УСК ЦСКА».