ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в Евролиге
21:46
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА победил «Панатинаикос» (93:86).
В составе победителей самым результативным стал Габриэль Лундберг, набравший 19 очков. У гостей 15 очков набрал Яннис Папапетру.
ЦСКА занял второе место в регулярном чемпионате. «Панатинаикос» стал 16-м и не пробился в плей-офф.
В 1/4 финала плей-офф ЦСКА сыграет с «Фенербахче». Серия стартует 21 апреля.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) — «Панатинаикос» (Греция) — 93:86 (27:19, 22:20, 25:22, 19:25)
14 апреля. Москва. «УСК ЦСКА».
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