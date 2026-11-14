«Барселона» на выезде обыграла «Панатинаикос»
В пятницу, 13 ноября, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Эфес» переиграл «Виртус» (103:91), «Панатинаикос» потерпел поражение от «Барселоны» (74:76), «Бешикташ» обыграл АСВЕЛ (95:91).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Виртус Б» (Италия) — 103:91 (28:20, 32:23, 16:25, 27:23)
Э: Лойд (22), Малкольм (20), Фернанду (15 + 10 подборов), Шарич (12).
В: Олстон (15), Карр (11), Белло (11), Клинтман (10), Диарра (10).
«Панатинаикос» (Греция) — «Барселона» (Испания) — 74:76 (17:17, 16:15, 24:11, 17:33)
П: Нанн (19), Франсиско (17), Хэйс-Дэвис (9).
Б: Робинсон (24), Мартин (13), Умуде (9).
АСВЕЛ (Франция) — «Бешикташ» (Турция) — 91:95 (28:25, 24:18, 16:22, 23:30)
А: Уотерс (26), Гат (13), Миллс (13), Краудер (9).
Б: Уилбекин (16), Гэбриэл (15), Деджулиус (15), Уокер (13).