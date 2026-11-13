Везенков превзошел достижение Спанулиса и стал лучшим снайпером «Олимпиакоса» в истории Евролиги

Форвард «Олимпиакоса» Александр Везенков установил клубный рекорд по количеству очков в матчах Евролиги. 12 ноября 31-летний баскетболист обошел бывшего лидера греческой команды Василиса Спанулиса во время игры регулярного чемпионата с «Дубаем».

Как сообщила пресс-служба Евролиги, до начала матча на счету Везенкова было 3551 очко в составе «Олимпиакоса» в Евролиге, а Спанулис завершил выступления за клуб с 3552 очками. Везенков превзошел этот показатель первым же точным броском — открыл счет в игре и вышел на первое место в истории команды.

«Олимпиакос» разгромил «Дубай» со счетом 101:72 в матче 11-го тура. Везенков набрал 20 очков, сделал четыре подбора и одну результативную передачу. Таким образом, после игры на его счету стало 3571 очко за «Олимпиакос» в Евролиге. Самым результативным баскетболистом матча стал его одноклубник Эван Фурнье с 28 очками.

Везенков выступал за «Олимпиакос» с 2018 по 2023 год, затем провел сезон в НБА и вернулся в греческую команду в 2024-м. Спанулис играл в клубе с 2010 по 2021 год. Новый рекорд касается очков, набранных именно за «Олимпиакос» в Евролиге, а не общего числа очков игроков во всех командах турнира.