Уокер признан самым ценным игроком девятого тура Евролиги

Защитник турецкого «Бешикташа» Лонни Уокер IV признан самым ценным игроком девятого тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщет сайт турнира.

Уокер помог стамбульскому клубу обыграть на выезде итальянский «Виртус» со счетом 103:101. Американец набрал 30 очков, сделал четыре подбора и отдал пять результативных передач, завершив встречу с показателем эффективности 36 баллов. Этот результат стал лучшим в девятом туре.

Уокер реализовал семь из 11 трехочковых бросков, два из четырех двухочковых и пять из девяти штрафных. Также защитник записал на свой счет один перехват и заработал восемь фолов соперника. Игра с «Виртусом» стала для него второй в составе «Бешикташа».

Награда MVP тура стала для Уокера второй в карьере в Евролиге. При этом он оказался первым баскетболистом «Бешикташа», получившим такое признание.

Второе место по показателю эффективности среди игроков тура занял защитник мадридского «Реала» Тео Маледон (35 баллов). Француз набрал 26 очков в матче с «Фенербахче» (95:76). Третьим стал игрок «Парижа» Надир Ифи (30 баллов).