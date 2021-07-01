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«Барселона» подписала контракт с центровым «Эфеса» Шанлы

16:50
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Центровой «Эфеса» Сертач Шанлы перешел в «Барселону», сообщает пресс-служба испанского клуба. 29-летний турок подписал контракт на 2 года.

Баскетболист не стал пользоваться опцией продления в контракте с «Анадолу Эфесом», получив статус свободного агента.

В регулярке Евролиги-20/21 за турецкий «Эфес» Шанлы, набирал 7,8 очка и 2,2 подбора за 14,2 минуты, реализуя 66,1% двухочковых и 34,9% бросков из-за дуги.

Дополнительная информация:

https://www.fcbarcelona.com/en/basketball/first-team/news/2181618/sertac-sanli-fc-barcelonas-first-new-signing-for-202122

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