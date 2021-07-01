«Барселона» подписала контракт с центровым «Эфеса» Шанлы
Центровой «Эфеса» Сертач Шанлы перешел в «Барселону», сообщает пресс-служба испанского клуба. 29-летний турок подписал контракт на 2 года.
Баскетболист не стал пользоваться опцией продления в контракте с «Анадолу Эфесом», получив статус свободного агента.
В регулярке Евролиги-20/21 за турецкий «Эфес» Шанлы, набирал 7,8 очка и 2,2 подбора за 14,2 минуты, реализуя 66,1% двухочковых и 34,9% бросков из-за дуги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.fcbarcelona.com/en/basketball/first-team/news/2181618/sertac-sanli-fc-barcelonas-first-new-signing-for-202122
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