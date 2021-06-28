Бывший защитник ЦСКА Никос Зисис завершил карьеру
Греческий разыгрывающий Никос Зисис объявил о завершении игровой карьеры.
«Пришло время объявить о завершении карьеры. Это полностью осознанное и продуманное решение, потому что я знаю, что отдал все», — написал 37-летний Зисис в Instagram.
Зисис начал карьеру в 2000 году в АЕКе, в этом же клубе он провел последний сезон.
В 2008 году выиграл Евролигу в составе ЦСКА, выступал за УНИКС и другие европейские клубы, включая «Сиену» и «Бамберг».
В 2005-м в составе сборной Греции стал победителем чемпионата Европы.
В минувшие выходные о завершении карьеру объявил еще один прославленный греческий разыгрывающий Вассилис Спанулис.
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