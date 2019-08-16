Россия проиграла Испании в полуфинале чемпионата Европы U16
16 августа 2019, 22:04
Мужская сборная России проиграла команде Испании в полуфинале чемпионата Европы среди игроков не старше 16 лет со счетом 53:81.
В другом полуфинале встретятся сборные Италии и Франции. Встреча пройдет сегодня. Россия поборется за третье место с проигравшим в этой паре.
В групповом турнире сборная России заняла второе место, победив команды Италии и Германии и проиграв Хорватии.
В матче 1/8 финала россияне обыграли Северную Македонию, а в четвертьфинале — команду Турции.