Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Баскетбол   //    Чемпионат Европы

Россия проиграла Испании в полуфинале чемпионата Европы U16

16 августа 2019, 22:04

Мужская сборная России проиграла команде Испании в полуфинале чемпионата Европы среди игроков не старше 16 лет со счетом 53:81.

В другом полуфинале встретятся сборные Италии и Франции. Встреча пройдет сегодня. Россия поборется за третье место с проигравшим в этой паре.

В групповом турнире сборная России заняла второе место, победив команды Италии и Германии и проиграв Хорватии.

В матче 1/8 финала россияне обыграли Северную Македонию, а в четвертьфинале — команду Турции.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир