Россия проиграла Испании в 1/4 финала женского чемпионата Европы, но еще может попасть на Олимпиаду

Женская сборная России в 1/4 финала чемпионата Европы проиграла Испании (54:78). В составе россиянок набрали очки все 12 баскетболисток.

Несмотря на поражение, у россиянок еще остался шанс попасть в олимпийский отборочный турнир. Поскольку в этом турнире примут участие шесть европейских команд, две оставшиеся квоты будут разыграны между неудачницами четвертьфиналов.

Таким образом, в субботу, 6 июля, команда Олафа Ланге встретится с проигравшей сборной из пары Сербия – Швеция.

В олимпийском отборочном турнире в начале 2020 года примут участие 16 команд, в том числе и гарантировавшие себе участие в Играх Япония (страна-хозяйка) и США (чемпионки мира-2018). Шесть сборных будут представлять Европу, четыре – американский континент, четыре – Азию и Океанию, две – Африку.

Команды будут разделены на четыре группы. По три лучших команды из каждой получат олимпийскую лицензию. Если четвертое место в группе займут американки или японки, то без Олимпиады останутся третьи команды их групп.

Чемпионат Европы

Женщины

1/4 финала

Испания – Россия – 78:54 (19:16, 25:12, 17:17, 17:9)

Р: Левченко (8), Беглова (7), Виеру (7), Мусина (6), Шилова (6), Вадеева (6+10 подборов), Майга (4), Лешконцева (4), Логунова (2), Белякова (2), Гладкова (1), Федоренкова (1).