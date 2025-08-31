Испания разгромила Кипр, Израиль нанес поражение Франции на Евробаскете
Сборная Испании одержала победу над Кипром в матче группового турнира чемпионата Европы — 91:47 (19:9, 22:8, 29:12, 21:18).
Самым результативным игроком встречи стал Вилли Эрнангомес из испанской команды, который набрал 19 очков, сделал 8 подборов и 3 передачи. В составе сборной Кипра больше всего очков на счету Даррала Уиллиса — 16.
Испания с 5 очками занимает второе место в группе С, Кипр (3) идет на последней, шестой позиции.
В другом матче дня сборная Израиля обыграла Францию (82:69) и возглавила группу D с 5 баллами. Французы (5) располагаются на второй строчке.
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа C
Испания — Кипр — 91:47 (19:9, 22:8, 29:12, 21:18)
31 августа. Лимассол. «Spyros Kyprianou Arena».
Группа D
Израиль — Франция — 82:69 (17:22, 19:14, 19:20, 27:13)
31 августа. Катовице. «Spodek Arena».