Трамп аннулировал соглашение между MLB и Федерацией бейсбола Кубы

Президент США Дональд Трамп отменил соглашение, которое было заключено между MLB и Федерацией бейсбола Кубы в рамках продолжения дипломатического сближения между США и Кубой, инициированного еще Бараком Обамой. Как сообщает AFP, такое решение администрация Трампа приняла для оказания давления на власти Кубы, с политикой которых США не согласны.

Историческое соглашение, разрешавшее клубам MLB подписывать кубинских игроков официально, было заключено в декабре 2018 года. Но теперь реализовано не будет. Запрет вынуждал некоторых кубинских бейсболистов буквально бежать из страны, чтобы продолжить карьеру в США. С 2014 года так в США перебежали 350 игроков.